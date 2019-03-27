Совбез ООН принял новую резолюцию против финансирования терроризма
Совбез ООН сегодня принял единогласно новую резолюцию 2462 по противодействию финансированию терроризма, передает РИА Новости.
Как ранее сообщал глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, документ был разработан Францией совместно с другими странами, включая РФ, для более успешного предотвращения финансирования терроризма.
"Совбез постановляет, что все государства… должны обеспечивать, чтобы в их внутренних законодательных и подзаконных актах была в достаточной степени предусмотрена серьезная уголовная ответственность, позволяющая осуществлять судебное преследование и назначать наказание, надлежаще отражающее серьезность содеянного", - говорится в документе.
Имеется в виду наказание "за умышленное предоставление или сбор - прямо или косвенно - средств, финансовых активов или экономических ресурсов либо финансовых или иных соответствующих услуг с намерением предоставить эти средства в распоряжение террористических организаций или отдельных террористов в любых целях, включая вербовку, поездки или обучение, даже в отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом".
Добавляется, что Совбез "призывает государства-члены проводить финансовые расследования по случаям, имеющим отношение к терроризму, и изыскивать пути решения проблем, связанных с получением доказательств для вынесения обвинительных приговоров по делам о финансировании терроризма".