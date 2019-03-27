Совбез ООН принял новую резолюцию против финансирования терроризма

Как ранее сообщал глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, документ был разработан Францией совместно с другими странами, включая РФ, для более успешного предотвращения финансирования терроризма.

"Совбез постановляет, что все государства… должны обеспечивать, чтобы в их внутренних законодательных и подзаконных актах была в достаточной степени предусмотрена серьезная уголовная ответственность, позволяющая осуществлять судебное преследование и назначать наказание, надлежаще отражающее серьезность содеянного", - говорится в документе.

Имеется в виду наказание "за умышленное предоставление или сбор - прямо или косвенно - средств, финансовых активов или экономических ресурсов либо финансовых или иных соответствующих услуг с намерением предоставить эти средства в распоряжение террористических организаций или отдельных террористов в любых целях, включая вербовку, поездки или обучение, даже в отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом".

Добавляется, что Совбез "призывает государства-члены проводить финансовые расследования по случаям, имеющим отношение к терроризму, и изыскивать пути решения проблем, связанных с получением доказательств для вынесения обвинительных приговоров по делам о финансировании терроризма".