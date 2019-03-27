В Ашхабаде школьников заставляют покупать книги Туркменбаши

Каждая книга президента стоит в среднем 400 манатов – около $20 по курсу черного рынка.

Школьников туркменского Ашхабада заставляют покупать книги, написанные президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, и сдавать их в школы. Об этом сообщает туркменская служба Радио «Свобода».

«На прошлой неделе в средних школах №12, 48, 50, 54 и 160 вызвали учащихся 10-х и 11-х классов, находящихся на весенних каникулах, в некоторых случаях звонили им по телефону, и поручили каждому из них купить по одной книге за авторством президента Бердымухамедова. Преподаватели также составили списки, в которых указано, какой из учеников должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу», - сообщает корреспондент Радио «Свобода».

Родителям объяснили, что в школах теперь будут проходить постоянные выставки президентских книг.

«Эти выставки будут устанавливаться на видном для посетителей месте. А приобретение этих книг решили возложить на учеников. Руководителям школ дали соответствующие указания», - сообщили корреспонденту заведующие местных школ.

По словам руководителей учебных заведений, президентские книги должны быть куплены и сданы в школы до 1 мая.

Бердымухамедов под своим именем выпустил более 40 книг, в том числе опубликовал десятитомную работу, посвященную лекарственным растениям страны.

В других книгах президент пишет о конях, подвижничестве, мире растений, международной политике, о пользе чая, патриотизме. Государственные СМИ восхваляют произведения президента и ежедневно зачитывают целые главы из этих книг.