Нетаньяху: «Мы не позволим Ирану разместить ракеты в Сирии»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после сообщений об авиаударах по Сирии обвинил Иран в продолжающихся попытках переправить в соседнюю страну дальнобойные ракеты и заявил, что не готов мириться с этой угрозой, сообщает пресс-служба израильского премьера.

Израильтяне напрямую не комментируют сообщения о своей причастности к ночному налету на несколько объектов в районе индустриального городка Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо.

«Иран постоянно старается ввезти в Сирию высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, которые представляют собой передовое и смертоносное оружие. Мы не готовы с этим мириться, и наше противодействие попыткам Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии продолжается все время», - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Государственное телевидение Сирии сообщило, что средства ПВО страны отразили израильскую воздушную атаку и сбили несколько ракет.