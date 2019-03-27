Зятя Трампа вызвали на допрос в сенатский комитет по разведке

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал в четверг показания на закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке в рамках проводимого комитетом расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, отметив при этом, что оператор телекомпании случайно заметил Кушнера в коридоре здания Конгресса, а затем член сенатского комитета по разведке подтвердил его вызов в комитет.

Впервые Кушнер давал показания перед членами комитета по разведке в 2017 году и теперь, отметила CNN, комитет захотел заслушать его вновь. Помощник Кушнера, отмечалось в репортаже CNN, отказался от комментариев.

Кушнер был вызван в сенатский комитет всего через три дня после того, как в минувшее воскресенье министр юстиции США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования Роберта Мюллера. Согласно этому отчету, спецпрокурор признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России не было. Тем не менее Мюллер отказался делать однозначный вывод о том, мог ли Трамп чинить препятствия правосудию. Барр, рассмотрев итоги расследования Мюллера вместе с первым заместителем министра юстиции Родом Розенстайном, пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался с мая 2017 года бывший директор ФБР Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.