Туркменские пограничники напустили хищников на узбекский скот

По данным милиции Хорезмской области Узбекистана, набеги собак на приграничные хозяйства начались после того, как туркмены уничтожили место их обитания — вырубили камышовые заросли на нейтральной территории. Органы правопорядка сообщают о двух загрызенных овцах и одной погибшей козе, однако, по неофициальным данным, пострадало гораздо больше домашнего скота.

Помимо милиции, отловом диких животных занялись охотники и рыболовы, кроме того, сами владельцы хозяйств ставят самодельные капканы, в один из них уже попалась собака.

Как рассказала «Радио Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода») жительница приграничного села Беруний, за неделю более 20 овец нашли с перегрызенным горлом. Ранее подобных случаев в районе не было, и люди теперь опасаются выходить из дома. Другой житель села Кувандык Рахимов добавил, что они уже обращались в районную администрацию и милицию с просьбой принять меры, однако власти игнорируют эти просьбы.

«Недавно наши охотники застрелили одного хищника, который нападал на нашу скотину. Это животное не похоже ни на волка, ни на собаку. Это был неизвестный хищник с изогнутыми зубами. Именно эти хищники нападают на наших овец и коров и перегрызают им горло», — сказал мужчина.