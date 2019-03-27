Племянница Кеннеди в интервью haqqin.az: “США потеряют лицо, если пойдут на сговор с ослабленной Россией”

«В нынешней конфронтации Москвы и Вашингтона есть много общего с Карибским кризисом и также много абсолютно отличного от того драматичного периода американо-российских отношений», - сказала haqqin.az руководитель правозащитной группы имени Роберта Кеннеди, племянница экс-президента США Джона Кеннеди Керри Кеннеди.

«Но не стоит забывать, что тогда СССР был намного сильнее нынешней России, и сейчас для американского руководства пойти на сговор с Москвой на ее условиях было бы потерей лица. Однако в любом случае нужно делать все возможное, чтобы Вашингтон и Москва могли договориться. Пример политики моего дяди показал, что для мира на земле альтернативы сотрудничеству этих двух держав просто не существует», - убеждена Керри Кеннеди.

Нынешний президент США Дональд Трамп не любит проигрывать, считает она, пока он и Путин не осознают свою ответственность перед человечеством, оба будут продолжать конфронтацию.

«По-моему, кандидат от нашей Демократической партии Хиллари Клинтон на последних выборах была более подготовленной к тому, чтобы суметь добиться более безопасного мира», - американская правозащитница.

А вот в то, что Трамп сотрудничал с Москвой во время своей предвыборной кампании, родственница бывшего президента, нисколько не верит, потому что, уверена она, никто из политиков США не может не любить свою страну.

«Трамп может, конечно, быть эпатажным, но вместе с тем он патриот», - не сомневается она.

Сама американская правозащитница, традиционно для клана Кеннеди являясь членом Демократической партии, естественно, желала победы на выборах демократам, но признает, что в организации сейчас не все гладко.

«Наша партия переживает нелегкие времена - молодое поколение демократов тянет в левую сторону. Думаю, что для нас было бы предпочтительнее кандидатом на будущих президентских выборах выдвинуть не сенатора Сандерса, а бывшего вице-президента Джо Байдена. Он придерживается центристских позиций, что, полагаю, для нашей партии более приемлемо», - подчеркнула Керри Кеннеди.