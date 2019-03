Псевдохристиане пожаловались на Азербайджан в Евросуд

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривается еще одно дело, инициированное гражданами Азербайджана против правительства своей страны. Дело возбуждено по заявлению № 42651/11 и именуется «Теймур Велиев и другие против Азербайджана» (Teymur VALIYEV and Others against Azerbaijan). Заявление датируется 11 июля 2011 года.

Как указывается в информации, размещенной на официальном сайте ЕСПЧ, истцами по делу выступают граждане Азербайджана, являющиеся членами религиозной организации «Свидетели Иеговы»: Теймур Велиев (житель Баку 1955 г.р.), Егяна Гяхряманова (жительница Гянджи 1959 г.р.), Саладдин Мамедов (житель Гянджи 1961 г.р.) и Ряшад Нифталиев (житель Гянджи 1987 г.р.). Всех истцов представляет в Суде адвокат Р.Кук.