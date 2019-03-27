Псевдохристиане пожаловались на Азербайджан в Евросуд

Как указывается в информации, размещенной на официальном сайте ЕСПЧ, истцами по делу выступают граждане Азербайджана, являющиеся членами религиозной организации «Свидетели Иеговы»: Теймур Велиев (житель Баку 1955 г.р.), Егяна Гяхряманова (жительница Гянджи 1959 г.р.), Саладдин Мамедов (житель Гянджи 1961 г.р.) и Ряшад Нифталиев (житель Гянджи 1987 г.р.). Всех истцов представляет в Суде адвокат Р.Кук.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривается еще одно дело, инициированное гражданами Азербайджана против правительства своей страны. Дело возбуждено по заявлению № 42651/11 и именуется «Теймур Велиев и другие против Азербайджана» (Teymur VALIYEV and Others against Azerbaijan). Заявление датируется 11 июля 2011 года.

Свидетели Иеговы – международная религиозная организация, имеющая около 8.6 миллиона последователей в мире. Часть специалистов в области христианства относят «свидетелей» к протестантству, другие же убеждены в псевдохристианстве этого учения. Центр движения находится в США. Деятельность религиозной секты запрещена на территории России, Китая и Вьетнама.

Как отмечается в исковом заявлении, 18 декабря 2010 года истцы были задержаны во время полицейской облавы на религиозное собрание Свидетелей Иеговы, которое проводилось в доме второго истца Егяны Гяхрямановой в городе Гяндже. Затем истцов доставили в управление полиции Низаминского района города. После примерно семи часов в полицейском участке истцы были доставлены в Районный суд Низаминского района. В тот же день Суд признал истцов виновными в нарушении законодательных правил организации и проведения религиозных собраний на основании статей 299.0.2, 299.0.3 и 299.0.4 Кодекса об административных правонарушениях. Суд приговорил третьего и четвертого истца к выплате каждым штрафа в размере 150 манатов, второго истца к выплате штрафа в размере 100 манатов. Учитывая его инвалидность, наказание первого истца было смягчено до административного предупреждения.

Истцы опротестовали приговоры в апелляционной инстанции, аргументируя это тем, что согласно соответствующим статьям Европейской конвенции по правам человек (ЕКПЧ) они не участвовали в какой-либо незаконной деятельности и, соответственно, не могло быть законных оснований для их задержания.

14 января 2011 года Апелляционный суд г. Гянджи отверг жалобу истцов и подтвердил решение суда первой инстанции. Апелляционный суд заявил, что истцы проводили несанкционированное религиозное собрание вне места деятельности религиозной организации, которое было установлено в г. Баку, вопреки требованиям внутреннего законодательства о религиозных образованиях. Как отмечается в информации по делу, государство может свободно ограничивать такую деятельность как в соответствии с пунктом 2 статьи 9 ЕКПЧ, так и в соответствии с Конституцией страны.

Второй истец жалуется в соответствии со ст. 8 Конвенции на незаконное вмешательство полиции, выраженное в облаве на ее квартиру, нарушение права на уважение ее личной и семейной жизни и жилища. Истцы утверждают в соответствии со ст. 9 и ст. 11 ЕКПЧ о том, что прерывание и прекращение их религиозной службы полицией представляет собой вмешательство в их право на свободу религии и свободу собраний. Истцы утверждают в соответствии со ст. 8, 9, 11 и 14 ЕКПЧ, что они подверглись дискриминации по признаку их религиозных убеждений.

Перед Судом стоит задача выяснить, были ли нарушены права истцов и насколько действия властей соответствовали внутреннему законодательству и Европейской конвенции по правам человека.