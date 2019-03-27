Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в Вене фото
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна – началась в Вене. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что встреча, посвященная урегулированию карабахского конфликта, проходит в преддверии переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые состоятся в пятницу, 29 марта.