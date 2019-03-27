Короли Иордании и Марокко о статусе Иерусалима и Голанских высот

Король Иордании Абдалла II и король Марокко Мухаммед VI выступили в четверг с совместным заявлением о первостепенной значимости защиты исторического облика и статуса Иерусалима и его святынь, также монархи заявили, что решение США по статусу оккупированных Израилем Голанских высот является незаконным, сообщается в коммюнике канцелярии иорданского короля.

"Король Иордании Абдалла II и король Марокко Мухаммед VI заявили о том, что защита Иерусалима и его святынь от любых попыток изменить их исторический, законный и политический статус, а также защита его религиозных, исторических, мусульманских и христианских особенностей имеет первостепенное значение для двух государств", - написано в заявлении.

Что касается Сирии, стороны подтвердили необходимость присутствия действенной роли арабского мира в прекращении кризиса в САР политическим путем, соблюдая резолюцию ООН 2254.

"На основании международных законов, Голаны являются оккупированными сирийскими территориями. Заявление о присвоении оккупированных Голанских высот Израилю является незаконным, нарушает международное право и особенно резолюции ООН", - отмечено в коммюнике.

Заявление было сделано во время пребывания иорданского монарха в Марокко. Данный визит состоялся в преддверии саммита Лиги арабских государств в Тунисе.