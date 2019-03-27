Конгрессмены потребовали запретить поставки F-35 Турции

Четверо сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли в четверг в Конгресс США законопроект, предусматривающий запрет на передачу Турции новейших истребителей F-35 до тех пор, пока американская сторона не получит гарантии того, что Анкара не будет закупать зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 у России, передает Reuters.

"Перспектива того, что Россия получит доступ к американскому самолету и технологиям в стране, входящей в НАТО, Турции, является серьезным риском для национальной и глобальной безопасности", - приводит агентство слова сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), которая является соавтором законопроекта.

Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию истребителя F-35. Анкара заказала у Вашингтона 30 таких машин. Однако США предупредили Турцию, что могут отказать ей в продаже F-35 в случае приобретения Анкарой С-400.