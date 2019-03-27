Долгие годы продолжаются переговоры Азербайджана со Всемирной торговой организацией (ВТО), но конкретных результатов стороны так и не достигли. Многие критикуют азербайджанские власти в затягивании переговорного процесса, обвиняя их в протекционизме собственных интересов. И хорошо бы, если только государственных, поговаривают и о личных интересах отдельных монополистов, близких к высокопоставленным чиновникам. Мол, вступление в ВТО снимет все бюрократические преграды на пути свободного бизнеса. На эту тему много писалось в отечественной прессе, поэтому нам не хочется крутить старую пластинку. Но в последнее время на повестку выходят все новые проблемы, которые и вовсе ставят под сомнение целесообразность членства страны в этой организации.

И причина вновь упирается в США и лично президента Дональда Трампа. Как заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", "США наиболее активно сейчас действуют на международной арене, разрушая все те принципы работы, которые складывались последние годы. Состоялось большое заседание министров ВТО, организация сейчас де-факто не функционирует, все процессы просто застопорились". По его словам, действия США в сфере международной торговли привели к фактической остановке деятельности ВТО, теоретически можно допустить и прекращение ее функционирования.

С российским министром сложно не согласиться. Вашингтон действительно нарушает принципы ВТО, когда хотят вводят торговые пошлины, когда хотят накладывают санкции. Хотя идея организации заключалась совсем в другом и являлась одним из шагов на пути к глобализации, к чему стремятся все страны, в том числе и Азербайджан. Но модель развития глобальной экономики, видимо, себя исчерпала, и Штаты перешли к политике протекционизма, которая несовместима с принципами ВТО. Какой будет мировая экономика в итоге, сегодня сказать сложно, но очень похоже, что в прежнем виде она существовать уже не будет. Налаженные цепочки начинают разрываться, и если этот процесс вовремя не остановить, то в итоге можно оказаться в таком раздробленном мире, рост которого сильно замедлится.

Есть такие, кто связывает протекционистскую политику США с внутренними экономическими проблемами страны. Торговый дисбаланс с тем же Китаем - наглядное тому подтверждение и, кстати, является отчасти следствием глобализации. Именно поэтому, мол, Трамп и его администрация оказывают на Китай столь сильное давление. В противном случае американцы могут просто потерять мировое лидерство. Но это, согласитесь, как в случае с плохим танцором. Сваливать вину на кого угодно, но не на собственное неумение легко. И это понятно, Россия сегодня уже находится в ВТО, пользуется всеми льготами и преимуществами, которые можно получить благодаря членству в организации. Выход же из ВТО сулит ей больше хлопот в экспортной сфере, и потому не рассматривается. Но… пока.

А как же Азербайджан? Мы в этой организации не состоим. И, как утверждают местные эксперты и подпевающие им иностранные коллеги, только потому, что вступление в ВТО откроет ворота дешевому импорту и положит конец олигархическому монополизму. И не думают о том, что дешевый импорт окончательно погубит так и не сумевшую крепко встать на ноги всю ненефтяную сферу нашей экономики. Обратите внимание, если Россия боится снижения экспорта, приносящего валюту, то Азербайджан, наоборот, опасается импорта, способного разрушить его экономику в целом.

Да, американцы в сложной для себя ситуации прибегают к политике протекционизма, и не стесняются этого. Их не пугают ни требования ВТО, ни порицание мировой общественности, ни громкие скандалы, грозящие перерасти в лучшем случае в настоящие широкомасштабные торговые войны. Не пугает Вашингтон и новый рекорд государственного долга страны, превысившего отметку в 22 трлн. долларов. Который, кстати, в течение двух лет президентства Трампа вырос более чем на 2 трлн. долларов, а за 8 лет правления его предшественника, Барака Обамы, увеличился с 10,63 трлн. долларов почти в 2 раза.

Да, такое вытворяет мировая держава, которая порой даже не пытается прикрывать свои действия разными декорациями и декларациями. Азербайджан же такое себе позволить не может. Да и нужно ли ему это, зачем добровольно связывать себе руки и ноги цепями, которые умело затягивают при желании сильные мира сего. Баку и так наладил вполне дружеские деловые отношения почти со всеми странами мира, приносящие ему вполне приличные дивиденды, что видно из его внешнеторгового баланса. И добился всего этого благодаря взаимовыгодным двусторонним отношениям. А что касается участия в международных структурах, то, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Глобальную экономику итак трясет как при сильном шторме, и рулить ею надо весьма осторожно. А вопрос вступления в ВТО в такой ситуации и вовсе не актуален.