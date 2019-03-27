Папа Римский благословил, а в Азербайджане не могут найти денег
Руководство Федерации велоспорта Азербайджана в лице первого вице-президента Сахиба Алекперова и генерального секретаря Фархада Алиева удостоилось аудиенции Папы Римского Франциска.
Встреча состоялась в Ватикане в дни проведения 32-го по счету Конгресса Европейского союза велосипедистов (UEC), который проходил в Риме. Глава Ватикана дал свое благословение на развитие велоспорта, пожелав удачи участникам Конгресса, в том числе и гостям из Азербайджана.
В свою очередь, президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен поблагодарил Папу Римского за прием.
Напомним, что, помимо руководящих постов в Федерации велоспорта Азербайджана, Сахиб Алекперов и Фархад Алиев занимают также важные и ответственные позиции в международных велоорганизациях. Сахиб Алекперов является членом Руководящего комитета в UEC, то есть одним из семи главных лиц в европейском велоспорте. А Фархад Алиев – континентальный советник UCI по странам Азии и Ближнего Востока, которого постоянно назначают техническим делегатом на различные соревнования (Азиатские Игры, чемпионат Азии по шоссейным гонкам и др.). Он также входит в список 15-ти, которые имеют право голосовать от имени Европы на конгрессах Международного союза.
И Алекперов, и Алиев на хорошем счету в отмеченных выше организациях. На авторитет представителей Азербайджана в Европе и мире никак не повлияло нынешнее положение Федерации велоспорта нашей страны, которая после отставки с поста министра налогов президента Федерации Фазиля Мамедова находится в крайне тяжелой ситуации.
Отсутствие финансовой поддержки привело к тому, что уже второй год подряд не проводится велогонка «Тур Азербайджана», завоевавшая большую популярность. Единственное соревнование, открывшее всему миру красоту регионов нашей страны, потеряло свое важное место в международном календаре. Если гонки «Формулы-1» показали планете, как прекрасен сегодня Баку, то «Тур Азербайджана» благодаря трансляциям на канале «Евроспорт» был крупнейшим мероприятием, рекламирующим на весь мир не только столицу, но и регионы Азербайджана, привлекая туда туристов.
Распался и азербайджанский клуб Synergy Baku, который за несколько лет достиг больших высот в мировом велоспорте. А его велосипедисты разъехались по разным клубам. Причем до сих пор у клуба есть задолженности перед спортсменами.
В этот тяжелый момент хоть как-то помочь азербайджанскому велоспорту пытается UCI. Отдавая дань уважения Сахибу Алекперову и Фархаду Алиеву, а также принимая во внимание ту большую работу, которая была проделана для развития велоспорта в Азербайджане, Международный союз практически бесплатно пригласил на сборы во Всемирный велоцентр сразу двух наших спортсменов. Муса Микаилзаде и Керим Ширалиев до июля будут тренироваться в Швейцарии.
Но помощь извне не будет постоянной. Федерации велоспорта Азербайджана нужна финансовая поддержка внутри страны. По возможности велосипедистам помогает Министерство молодежи и спорта, оплачивая поездки спортсменов на чемпионаты мира и Европы, а также некоторые турниры. Однако Минспорта не может оплачивать все расходы Федерации, а потому этой помощи явно недостаточно. Нужно найти спонсора! В противном случае, как бы печально это ни звучало, деньги и усилия, вложенные в отечественный велоспорт с начала 2010-х годов, пропадут зря.