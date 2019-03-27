Папа Римский благословил, а в Азербайджане не могут найти денег

Встреча состоялась в Ватикане в дни проведения 32-го по счету Конгресса Европейского союза велосипедистов (UEC), который проходил в Риме. Глава Ватикана дал свое благословение на развитие велоспорта, пожелав удачи участникам Конгресса, в том числе и гостям из Азербайджана.

В свою очередь, президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен поблагодарил Папу Римского за прием.

Напомним, что, помимо руководящих постов в Федерации велоспорта Азербайджана, Сахиб Алекперов и Фархад Алиев занимают также важные и ответственные позиции в международных велоорганизациях. Сахиб Алекперов является членом Руководящего комитета в UEC, то есть одним из семи главных лиц в европейском велоспорте. А Фархад Алиев – континентальный советник UCI по странам Азии и Ближнего Востока, которого постоянно назначают техническим делегатом на различные соревнования (Азиатские Игры, чемпионат Азии по шоссейным гонкам и др.). Он также входит в список 15-ти, которые имеют право голосовать от имени Европы на конгрессах Международного союза.

И Алекперов, и Алиев на хорошем счету в отмеченных выше организациях. На авторитет представителей Азербайджана в Европе и мире никак не повлияло нынешнее положение Федерации велоспорта нашей страны, которая после отставки с поста министра налогов президента Федерации Фазиля Мамедова находится в крайне тяжелой ситуации.

Отсутствие финансовой поддержки привело к тому, что уже второй год подряд не проводится велогонка «Тур Азербайджана», завоевавшая большую популярность. Единственное соревнование, открывшее всему миру красоту регионов нашей страны, потеряло свое важное место в международном календаре. Если гонки «Формулы-1» показали планете, как прекрасен сегодня Баку, то «Тур Азербайджана» благодаря трансляциям на канале «Евроспорт» был крупнейшим мероприятием, рекламирующим на весь мир не только столицу, но и регионы Азербайджана, привлекая туда туристов.