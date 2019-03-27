Джордж Клуни осудил Бруней за жестокое отношение к геям

Как отмечается, по нынешним законам в Брунее можно забивать камнями людей нетрадиционной ориентации.

Американский актер Джордж Клуни осудил Бруней за жестокие законы в отношении геев и призвал бойкотировать отели страны. Об этом сообщает Deadline.

Клуни пояснил, что во главе государства стоит султан, владеющий инвестиционным агентством Брунея, которому, в свою очередь, принадлежат девять самых эксклюзивных отелей в мире. Именно их актер призвал бойкотировать.

Он подчеркнул, что это хорошие отели, а люди, которые там работают, добры.

«Но... каждый раз, когда мы остаемся или проводим встречи или обедаем в любом из этих девяти отелей, мы вкладываем деньги прямо в карманы людей, которые решают забивать камнями своих граждан за то, что они геи...», — отметил Клуни.

Он поинтересовался, готовы ли люди оплачивать убийство невинных граждан.