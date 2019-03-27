Заявление Трампа не сработало: нефть уверенно растет

Цены на нефть растут и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций, пишет Интерфакс.

Согласно информации, майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,54%, составив $59,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,41%, достигнув $68,10 за баррель.

По мнению аналитика ANZ Banking Group Дэниэла Хайнса, ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале, поскольку "риски сокращения поставок довольно велики".

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп призвал участников ОПЕК нарастить объем добычи, так как был недоволен ростом цен на топливо.

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