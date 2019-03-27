Bakcell на праздничной ярмарке в Гяндже
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднику Новруз байрамы. Одним из таких мероприятий стал «Праздничный городок» в Гяндже, главным спонсором которого стала компания.
«Праздничный городок» был организован на главной площади города - площади Гейдара Алиева. Гостей праздничной ярмарки в дни Новруза встречали гигантский «Сямяни», высотой в 4.5 метра, а также Коса, Кечял и Бахар Гызы, являющиеся главными символами праздника.
Каждый день ярмарки сопровождался концертной программой, организованной Региональным управлением культуры Гянджи. «Праздничный городок», посвященный Новрузу, был построен по инициативе Исполнительной власти Гянджи при поддержке Министерства культуры Азербайджана и семейного комплекса Gəncələnd.
Компания Bakcell в очередной раз продемонстрировала тесную связь с национальными ценностями и культурным наследием страны, выступив в роли главного спонсора «Праздничного городка» в Гяндже. На стенде Bakcell, установленном на ярмарке, гостей мероприятия, и особенно детей, ждали сюрпризы, много развлечений и подарков. Также гости стенда могли получить информацию о продуктах и услугах Bakcell, мобильные номера в подарок.
Отметим, что в этом году Bakcell являлась спонсором не только ярмарки «Праздничный городок» в Гяндже, но и фестиваля Bahar Qalası, организованного Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичеришехер».
Праздничные мероприятия, организованные при поддержке Bakcell, посетили тысячи жителей и гостей республики.