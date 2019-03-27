Bakcell на праздничной ярмарке в Гяндже

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднику Новруз байрамы. Одним из таких мероприятий стал «Праздничный городок» в Гяндже, главным спонсором которого стала компания.

«Праздничный городок» был организован на главной площади города - площади Гейдара Алиева. Гостей праздничной ярмарки в дни Новруза встречали гигантский «Сямяни», высотой в 4.5 метра, а также Коса, Кечял и Бахар Гызы, являющиеся главными символами праздника.