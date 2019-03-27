Аферисты обокрали бизнесмена, представившись главой МИД Франции

В Израиле сотрудники полиции арестовали трех предполагаемых мошенников, которые выманили у предпринимателя €8 млн, выдав себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, сообщает газета Le Parisien.

Согласно информации, группа из трех человек действовала во Франции с сентября 2018 года, притворяясь главой МИД республики или его помощником и выманивая деньги.

«Они звонили, отправляли электронные письма, а иногда использовали Skype, чтобы выдать себя за самого министра», — говорит источник Le Parisien.