Аферисты обокрали бизнесмена, представившись главой МИД Франции
В Израиле сотрудники полиции арестовали трех предполагаемых мошенников, которые выманили у предпринимателя €8 млн, выдав себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, сообщает газета Le Parisien.
Согласно информации, группа из трех человек действовала во Франции с сентября 2018 года, притворяясь главой МИД республики или его помощником и выманивая деньги.
«Они звонили, отправляли электронные письма, а иногда использовали Skype, чтобы выдать себя за самого министра», — говорит источник Le Parisien.
Как передает израильский портал Ynet, банда, вероятно, создала точную копию офиса Ле Дриана, использовав в помещении такую же мебель, флаг республики, фотографию президента Франции и другие предметы интерьера кабинета министра. Более того, один из подозреваемых обращался к услугам профессионального гримера, чтобы достичь максимального внешнего сходства с главой дипведомства, после чего предполагаемые мошенники выходили на видеосвязь.
Подозреваемые всегда действовали по одной и той же схеме. Они обращались к бизнесменам и руководителям крупных компаний, входящих в важнейший фондовый индекс Франции CAC 40, и просили их помочь Франции заплатить выкуп за заложников, находящихся в руках исламистов в Мали и Сирии.
Всего ими было совершено 40 подобных попыток, но удачной оказалась только одна. Так, бизнесмен перевел на их счет €8 млн, после чего понял, что его обманули. Имя предпринимателя не раскрывается.