По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны. На контрольно-пропускных пунктах будет увеличено количество сотрудников, которые проверяют паспорта и досматривают автомобили. Это позволит ускорить работу приграничных объектов.

Шевцов отметил, что в Херсонской области будет действовать больше пограничных нарядов, чем обычно. Усиленные меры безопасности также введут вдоль черты между контрольно-пропускными пунктами. Отряды пограничников усиливают уже сейчас, однако в день выборов их будет еще больше.

Отметим, что выборы президента Украины назначены на 31 марта.