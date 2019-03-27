Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное, пишет Коммерсант.

2 марта в Москве на Можайском шоссе столкнулись автомобили Mercedes Gelandewagen и «Нива». Пассажиры «Нивы», дочь и мать, погибли на месте, а водитель, глава семьи, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Предполагаемый виновник аварии — водитель Mercedes — скрылся с места ДТП. Он в розыске. Российские СМИ отмечали, что за рулем иномарки находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

«Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род»,— написал глава Чечни.

Он призвал подозреваемого «незамедлительного явиться» в полицию, где бы ни находился. «Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением»,— отметил Рамзан Кадыров.

Он пообещал, что поиски водителя будут вестись, даже если правоохранительные органы перестанут это делать.