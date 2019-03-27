Назван самый популярный музей в мире

В рейтинге самых посещаемых музеев мира первое место занял Лувр (Париж), который за прошлый год принял более десяти миллионов человек, сообщает The Art Newspaper.

Согласно информации, одной из причин роста популярности на 26 процентов стали съемки в Лувре музыкального клипа исполнителей Бейонсе и Jay-Z.

На втором месте оказался Национальный музей Китая (Пекин), на третьем — Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США).

В пятерке лучших Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт (Лондон, Великобритания). Последняя впервые обогнала в подобных рейтингах Британский музей, который расположился на шестом месте.

Также в десятку вошли Лондонская национальная галерея, Национальная галерея искусств (Вашингтон, США), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия) и Музей Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания).