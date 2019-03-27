Закрытые переговоры Чавушоглу и Лаврова

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталье, сообщает ТАСС.

Министры поприветствовали друг друга, затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.

По окончании переговоров главы МИД двух стран примут участие в седьмом заседании российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Планируется обсудить предстоящую встречу президентов России и Турции, которая запланирована на апрель в Москве. Особое внимание будет уделено также ситуации в Сирии.

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