Закрытые переговоры Чавушоглу и Лаврова
Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталье, сообщает ТАСС.
Министры поприветствовали друг друга, затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.
По окончании переговоров главы МИД двух стран примут участие в седьмом заседании российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Планируется обсудить предстоящую встречу президентов России и Турции, которая запланирована на апрель в Москве. Особое внимание будет уделено также ситуации в Сирии.
С.Лавров: 😄 «Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?»#Россия #Турция #Анталья #Лавров— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 29 марта 2019 г.
Sergey Lavrov: “Are you waiting for something? You want us to move, to dance?” #Russia #Turkey #Antalya #Lavrov 😄 pic.twitter.com/dDQRPiQtFu