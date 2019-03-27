Олигарх и суд раздавили семью героя апрельской войны

Отдел информации 11:51

У семьи шехида апрельских боев Санана Ахундова отобрали квартиру в 50 квадратных метров. Вопиющее решение накануне принял Верховный суд, который встал на защиту скандально известного стройбарона Исфандияра Шарурского.

Еще до своей гибели Санан Ахундов приобрел квартиру в здании, которое строило ООО «Камран». Вскоре в отношении представителей этой стройкомпании возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Строящийся жилой дом позже выкупил Исфандияр Шарурский. К имеющимся 11 этажам его компания достроила еще пять и приступила к продаже квартир. Жильцам, которые уже приобрели квартиры у ООО «Камран», новый собственник дома выдвинул условие – заплатить дополнительную сумму. Офицер Санан Ахундов отказался выполнить это условие и через суд добился подтверждения своего права собственности на квартиру в 50 квадратных метров. Однако после гибели Ахундова в апрельских боях стройбарон решил воспользоваться случаем и подал в суд на семью шехида. При помощи коррумпированных судей ему удалось выиграть дело. Квартира семьи шехида стала считаться собственностью компании Шарурского. Семья шехида Санана Ахундова также провела ремонт в купленной квартире, но люди Исфандияра Шарурского разрушили его.

В интервью журналистам вдова шехида Наджиба Ахундова сказала, что столкнулась с вопиющим беззаконием, и просит руководство страны вмешаться в это дело. Наджиба Ахундова сказала, что на процессе под председательством судьи Асада Мирзалиева оказывалось явное неуважение к памяти ее погибшего супруга. «Мне открыто сказали, что не имеет значения, кем был мой супруг. Мне не дали и слова сказать в свою защиту. Адвокат передал слова Исфандияра Шарурского: он знает о гибели моего супруга на фронте, но это просто бизнес», - сказала Наджиба Ахундова. Вдова шехида подчеркнула, что не хочет ничего лишнего ни от государства, ни от Исфандияра Шарурского. «Мы хотим свою квартиру, за которую заплатили 53 тысячи манатов и оставались должны еще 11 тысяч. А Исфандияр не возвращает ее нам. Сначала он потребовал у нас дополнительно 100 тысяч манатов, затем 53 тысячи манатов. В целом, после того как здание ввели в эксплуатацию, он потребовал у всех жильцов двойную цену. 76 семей согласились с его условиями. Однако несколько семей, включая и нашу, отказались это делать. После этого нас начали таскать по судам», - сказал Ахундова.

Какими бы доказательствами в свою пользу ни обладал Исфандияр Шарурский, то, что дело было доведено до Верховного суда, свидетельствует о моральной стороне вопроса. Исфандияра Шарурского знает каждый. Обнаглевший олигарх с четырьмя классами образования, застроивший половину Баку серыми, безвкусными зданиями, судится с семьей шехида. Достаточно лишь пробить в интернете имя Шарурского, как появится множество ссылок о его махинациях и судебных тяжбах. Все это происходит на фоне того, как дети самого олигарха открыто демонстрируют неуважение к обществу, выкладывая в соцсетях фотографии своих роскошных автомобилей, как они принимают ванну, заполненную долларами.