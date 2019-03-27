В Назрани (Республика Ингушетия) неизвестные, проникнув в здание городской мэрии, ранили из травматических пистолетов сына мэра Алихана Тумгоева , сообщает Интерфакс.

По данным информированного источника агентства, инцидент произошел накануне вечером. Помимо сына мэра ранены его охранник и посторонний человек.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия полицейских.

Вчера же у центральной мечети Назрани произошла потасовка с участием Алихана Тумгоева. Как пишет издание «Регион online», он присутствовал на встрече лидеров протеста со сторонниками.

Издание ФортангаORG отмечает, что Тумгоев якобы сам спровоцировал конфликт, который привел к потасовке.