Трамп захотел увидеть Бориса Джонсона премьером Британии

«Мне очень нравится Борис Джонсон. Он мой друг», - сказал американский лидер, отвечая журналистам в Белом доме на вопрос, кого из кандидатов на пост главы правительства Соединенного Королевства он бы поддержал.

При этом Трамп выразил надежду на то, что нынешний британский премьер справится со всеми сложностями, возникшими в связи с выходом страны из Евросоюза, и оценил усилия Терезы Мэй.

«Она сильная, она крепкая, она сражается», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку летом 2019 года, если те поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit