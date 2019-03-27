Ильхам Алиев выделил помощь пострадавшим торговцам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов в качестве материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства будут выделены Министерству экономики из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Минэкономики предписано в течение трех дней утвердить порядок оказания матпомощи предпринимателям, предусмотренной данным распоряжением, Минфину - обеспечить соответствующее финансирование.