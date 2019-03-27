Водитель Gelandewagen после обращения Кадырова сдался полиции

Устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова явился в правоохранительные органы. Об этом сообщил сам глава Чечни, передает РИА Новости.

"Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни... Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Авария произошла 24 марта на Можайском шоссе в Москве: на большой скорости Mercedes столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья. В результате женщина и ребенок, находившиеся в салоне "Нивы", скончались, а отец семейства попал в больницу, но выжил. Водитель Mercedes скрылся с места аварии.

Ранее Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".