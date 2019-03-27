Полковник Климов стал послом США в Туркменистане

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении на должность нового американского посла в Туркменистане Мэттью С. Климова (Matthew S. Klimow). Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома, пишет Радио Азатлык.

В настоящее время Мэттью Климов занимает должность старшего советника в канцелярии заместителя госсекретаря США по вопросам управления. Он также работал в Брюсселе в качестве помощника генсека НАТО. В 1973-2003 годах служил в рядах ВС США и вышел в отставку в звании полковника.

В разные годы Климов занимал должности спецсоветника вице-президента США по военным вопросам, заместителя начальника генштаба ВС США, оперативного сотрудника боевой целевой группы во время операции «Буря в пустыне».

В данное время должность посла США в Туркменистане занимает Аллан Филлип Мастард, назначенный на этот пост в ноябре 2014 года.