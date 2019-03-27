В Азербайджане утвердили единую школьную форму

В Азербайджане утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает Trend.

Это отражено в законопроекте "Об общем образовании", который обсуждался и был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте также отмечено, что общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.