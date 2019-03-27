По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой семья полковник-лейтенанта Санана Ахундова, погибшего в апрельских боях, обеспечена новой квартирой.

Как стало известно haqqin.az, представители Фонда Гейдара Алиева встретились с семьей шехида. Семье Санана Ахундова сообщили, что согласно поручению Мехрибан Алиевой, их проблема решена и им выдали новую квартиру в Наримановском районе Баку.

Как писал ранее haqqin.az, известный стройбарон Исфандияр Шарурский через суд отнял квартиру шехида апрельской войны Санана Ахундова. При этом квартира в 50 квадратных метров была куплена еще при жизни Санана Ахундова, который заплатил за нее 53 тысячи манатов.