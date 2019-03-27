Суббота будет дождливой и ветреной

В субботу на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода, ожидаются осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне прогнозируются дожди с сильным северным ветром. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5 градусов тепла, днем 6-9 градусов. В Баку ночью также 3-5, днем воздух прогреется до 6-8 тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В регионах республики также ожидается дождливая погода, в горах и предгорьях - снег, местами осадки примут интенсивный характер. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11 градусов, в горах ночью 3-7, днем до пяти градусов мороза.