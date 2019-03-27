Песков: Кремль следит за ситуацией в Ингушетии

Ситуация в Ингушетии, связанная с происшествиями во время недавних массовых акций, требует внимания. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию в республике", - сказал он.

На вопрос, не связывают ли в Кремле недавнее применение насилия в республике с митингами, которые проходят в Ингушетии, пресс-секретарь главы российского государства сказал: "В настоящее время каких-то оснований для этого нет".

"Мы получаем соответствующую информацию и внимательно следим за тем, что происходит в республике", - отметил Песков.