В Милли Меджлисе предложили запретить продажу энергетиков подросткам

Член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Ганира Пашаева сделала призыв в связи с продажей энергетических напитков детям до 18 лет.

Как сообщает Report, Г.Пашаева попросила поддержки депутатов в данном вопросе. Она добавила, что Агентство продбезопасности объявило в стране SOS в связи с этими напитками и предупредило насколько опасно употребление данных напитков для лиц младше 18 лет.

“Эти напитки не просто вызывают зависимость, но и наносят большой урон нашему генофонду. Семьи говорят, что отправляют детей в школу, но вокруг школ продаются эти напитки. Если Агентство продбезопасности не рекомендует употребление этих напитков, омбудсман доводит до Милли Меджлиса обращения семей. Думаю, с учетом этих обращений, нужно запрещать продажу такого рода напитков, внедрить механизм наказания за нарушение этого закона. Ради чьего-то обогащения неверно создавать проблемы для будущего детей”, добавила Г.Пашаева.