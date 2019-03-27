В Азербайджане утвердили новый порядок получения удостоверения личности

Новый порядок получения удостоверения личности в Азербайджане был утвержден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Соответствующий вопрос нашел отражение в изменении к закону «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджане», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Так, согласно поправке к статье 7 закона (Виды государственной дактилоскопической регистрации), граждане, получающие удостоверение личности, будут проходить принудительную государственную дактилоскопическую регистрацию. Для граждан, не достигших 15 лет, при получении удостоверения не предусмотрен данный вид регистрации.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято.