Лукашенко идет на сотрудничество с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова сотрудничать с Европейским союзом. Однако он добавил, что сотрудничество должно осуществляться на основе национальных интересов Минска, передает Life.

«Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы», - сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Он считает Евросоюз одним из основных опор стабильности на Земле.

«ЕС надо сохранять, естественно, его надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала», - подытожил Лукашенко.