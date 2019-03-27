Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

В Ингушетии расформировали целый батальон ППС, который во время митинга 26 марта в столице республики Магасе встал на сторону протестующих. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на бывшего пресс-секретаря главы республики Калоя Ахильгова.

По его словам, после митинга были уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам Ингушетии. Причина в том, что они «не выполнили указ по разгону митингующих», указал Ахильгов.

«Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству росгвардейцев пройти на территорию, где находились митингующие», — пояснил он.

МВД республики информацию пока не комментирует.

26 марта в столице Ингушетии городе Магасе начался согласованный митинг. Люди выразили недовольство изменением закона о референдуме и решением вопроса границ Ингушетии. Также митингующие потребовали отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова.