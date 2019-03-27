Посол Азербайджана в США: «В Карабахе может начаться война»

«Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться стратегически опасным для всего региона». Об этом в интервью Fox News заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Как сообщает haqqin.az, телеканал поднял вопрос накануне первых официальных переговоров между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, которые проходят сегодня в Вене.

Сообщается, что некоторые аналитики прогнозируют, что наконец-то в процессе урегулирования конфликта может наступить переломный момент.

«Статус-кво никогда не был устойчивым. У нас нет миротворцев. Солдаты стоят лицом к лицу, порой на расстоянии 100 футов друг от друга. Вы не сможете предположить, когда ситуация может дестабилизироваться», - сказал посол.