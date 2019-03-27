Гянджа стала первой площадкой фестиваля «Из регионов в регионы»

Фестиваль, ставший подлинным праздником культуры, создает благодатную почву для ознакомления с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширения культурного обмена между регионами и рождения новых инициатив.

Первой площадкой творческого фестиваля «Из регионов в регионы», проводимого по инициативе Министерства культуры, в этом году стала Гянджа.

В мероприятии, проведенном в филармонии имени Фикрета Амирова, приняли участие заместитель министра культуры Рафик Байрамов, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, работники культуры, представители общественности, а также гости, прибывшие из регионов республики.

Было объявлено, что основной задачей проекта является популяризация богатейшего культурного наследия азербайджанского народа, традиции государственности которого исчисляются тысячелетиями, а также демонстрация культурного потенциала регионов и расширение межрегионального культурного обмена.

Вначале участники фестиваля посетили шатры 16 региональных ведомств Министерства культуры, где ознакомились с образцами древних местных ремесел регионов, а также сувенирами и произведениями различных видов декоративно-прикладного искусства отдельных авторов. Затем с концертной программой выступили коллективы художественной самодеятельности, фольклорные и танцевальные группы от 16 региональных ведомств Минкультуры. Были исполнены народные и авторские песни. Также коллективы художественной самодеятельности из регионов выступили с национальными танцами и продемонстрировали широкие возможности исполнения на наших старинных струнных, духовых и ритмических музыкальных инструментах.