Азербайджан на международном саммите по электронной среде

Саммит в рамках экосистемы eIDAS (идентификационные и доверительные услуги в электронной среде) собрал вместе поставщиков мобильных приложений и доверительных услуг, государственные органы, финансируемые государством проекты и инициативы, академические структуры и коммерческие организации.

Саммит, целью которого является объединение практического опыта и требований с академическими новшествами, организован в рамках сотрудничества по проекту FutureTrust и открытой идентификации.

Основными ожиданиями ИВЦ от участия в конференции являются внедрение электронной подписи в идентификационных и доверительных услугах в электронной среде, ускорение создания инфраструктуры трансграничного признания электронной подписи и приведение в соответствие с международными стандартами местного законодательства в этой сфере, а также обмен мнениями по созданию более эффективных и надежных социальных услуг с применением электронной подписи и изучение текущей глобальной ситуации в этой сфере.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане ведется соответствующая работа по приведению существующего законодательства в соответствие документам Европейского Союза. В этих рамках разработан новый законопроект по доверительным услугам, который создаст возможность для усовершенствования нормативно-правовой базы и технической инфраструктуры по доверительным услугам, взаимного признания электронной подписи с зарубежными странами, экономии времени и устранения бюрократических препятствий при утверждении электронных документов.

Также отметим, что в настоящее время с Турцией и Беларусью ведется работа по взаимному признанию электронной подписи.