Бруней переходит на законы шариата

Действовать они будут только в отношении мусульман, которые составляют две трети из 420 тыс. граждан этой очень богатой страны, расположенной на севере острова Калимантан. Не исключается, что они будут касаться и детей.

С апреля в султанате Бруней начнут действовать законы шариата. Об этом 3 апреля намерен объявить глава государства султан Хассанал Болкиах, пишет БАСС.

Как пишет AFP, согласно шариатским предписаниям, осужденных за гомосексуализм будут до смерти забивать камнями, таким же способом собираются карать и виновных в супружеских изменах. Пойманным на первой краже, а воровство согласно исламскому праву считается менее серьезным прегрешением, отрубят правую руку, а за второй случай воровства - ногу. Подобные аутодафе по-брунейски должны будут происходить в присутствии зрителей - групп свидетелей-мусульман.

Информацию о таких нововведениях подтвердили Amnesty International и несколько других международных правозащитных организаций.

В 2014 году султанат стал первым государством в Юго-Восточной Азии, где пришло в действие исламское уголовное право. Тогда в силу вступили шариатские законы, предусматривавшие запрет на празднование Рождества (за шапочку Санта-Клауса - штраф в $15 тыс.) и продажу алкоголя, тюремное заключение за такие "преступления", как беременность незамужних женщин или непосещение пятничных молитв.

Введение шариатских законов - личное решение султана Брунея. Брунейский правитель взошел на трон в 1967 году и считается одним из самых богатых глав государств в мире, его личное состояние оценивается в $20 млрд.