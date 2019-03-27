Участники британской рок-группы погибли в ДТП
Участники ливерпульского дуэта Her’s Стивен Фитцпатрик и Одан Лэдинг, а также тур-менеджер коллектива Тревор Энгельбректсон разбились в ДТП в Калифорнии. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Heist or Hit.
Liverpool band Her’s have died while on tour in the US https://t.co/dAI2Mp65D6 pic.twitter.com/cagzQMDspW— NME (@NME) 28 Mart 2019
Музыканты находились в туре по Америке.
Подробности аварии не сообщаются.
В 2018 году группа выпустила дебютный альбом "Invitation to Her’s". Британские СМИ включали коллектив в списки самых многообещающих европейских групп.