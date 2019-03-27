Участники британской рок-группы погибли в ДТП

Участники ливерпульского дуэта Her’s Стивен Фитцпатрик и Одан Лэдинг, а также тур-менеджер коллектива Тревор Энгельбректсон разбились в ДТП в Калифорнии. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Heist or Hit.

Музыканты находились в туре по Америке.

Подробности аварии не сообщаются.

В 2018 году группа выпустила дебютный альбом "Invitation to Her’s". Британские СМИ включали коллектив в списки самых многообещающих европейских групп.

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