Минфин выделил деньги пострадавшим предпринимателям
Обеспечено финансирование материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку. Об этом haqqin.az сообщил пресс-секретарь Минфина Маис Пириев.
По его словам, 3 миллиона манатов, которые согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 марта выделены в качестве компенсации предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas, сегодня уже перечислены Минфином Министерству экономики.