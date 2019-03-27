Исфандияра Шарурского родной племянник обвинил в мошенничестве
В судах Азербайджана рассматриваются ряд дел и различные судебные иски, предъявленные скандально известному стройбарону Исфандияру Шарурскому, сообщает Report.
Согласно информации, одним из обратившихся в суд с иском к стройбаорну является его родной племянник Эльданиз Ахундов.
Э.Ахундов обратился в Хатаинский районный суд с иском относительно земельного спора со своим дядей, требуя признать соответствующее соглашение недействительным.
Суд частично удовлетворил иск.
В настоящее время дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Напомним, ранее haqqin.az распространил подробности беззакония известного стройбарона Исфандияра Шарурского, от которого пострадала семья шехида апрельской войны Санана Ахундова. И.Шарурский захватил собственность вдовы шехида. При этом квартира в 50 квадратных метров была куплена еще при жизни Санана Ахундова, который заплатил за нее 53 тысячи манатов. После оперативного вмешательства первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой семье Санана Ахундова была предоставлена новая квартира.