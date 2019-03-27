Очередной стартап-тур в рамках проекта «I2B – От идеи к бизнесу» прошел в Гяндже. В проходившем в Центре Гейдара Алиева мероприятии приняли участие около 100 молодых людей из Гянджа-Газахского региона.

Выступивший в интерактивной части мероприятия заведующий отделом Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что это второй стартап-тур в Гяндже в рамках проекта «I2B – От идеи к бизнесу», осуществляемый с прошлого года с целью оказания поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан. Он напомнил, что в прошлом году победившие на стартап-конкурсе проекты города «Здоровые шаги», «Корзина», «Виртуальный Гянджабасар» не смогли занять одно из основных мест в республиканском финале. «Мы надеемся, что проводимый в Гяндже нынешний стартап-конкурс будет более успешным. В течение года стартап-туры пройдут в различных городах и районах страны, в том числе в Гейчае, Нахчыване, Баку, Лянкяране, Товузе, Шамахы и Шеки. Отмечу также, что стартап-конкурс уже прошел в Мингячевире, Сабирабаде и Сумгайыте. После определения победителей по указанным районам пройдет национальный финал и будут награждены обладатели первых трех мест. Кроме того, победителям будет оказана финансовая поддержка для превращения своих идей в бизнес», – подчеркнул Р.Азизов.

Представитель Фонда молодежи Азербайджана Рамиль Мамедов отметил, что представляемый им фонд проводит регулярную работу по развитию молодежи, выявлению их интеллектуального потенциала. Он заявил, что проводимые Фондом молодежи Азербайджана грантовые конкурсы также открывают широкие возможности для молодежи по реализации своих идей.

Затем были организованы небольшие бизнес-тренинги для подготовки стартапов к основному конкурсу и сформированы команды-участницы. Схемы этих проектов были подготовлены согласно бизнес-модели Kanvas. Отметим, что эта модель является простой и уникальной и занимает очень важное место в процессе подготовки планов в сфере предпринимательства.