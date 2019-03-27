МЧС о пожаре в ТЦ «Диглас»

Во время пожара в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда в 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией, в общей сложности в 16 500 квадратных метров, сообщает сайт МЧС.

Сгорели также примыкающие к торговому центру киоски площадью в 2 600 квадратных метров, а также облицовка и частично пластиковые рамы и крыша на площади в 200 квадратных метров различных торговых объектов на рынке хозяйственных товаров поблизости от торгового центра.

От огня удалось защитить второй и третий этажи подвала торгового центра площадью в 5000 квадратных метров, расположенный поблизости рынок хозтоваров на территории в два гектара, фруктово-овощной рынок площадью в 2,5 гектара и трехэтажный торговый центр "LOTOS".

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел пожар.