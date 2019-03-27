Китай потребовал от США перестать поливать его грязью

Пекин считает, что США должны прекратить фабриковать слухи и «поливать грязью» Китай. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел КНР.

«Мы призываем американскую сторону уважать факты, отказаться от предрассудков, быть осторожным в речах и поступках, прекратить намеренно поливать грязью [Китай]», — заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан. Такой ответ последовал на просьбу прокомментировать утверждения насчет мусульманских «лагерей перевоспитания» со стороны госсекретаря США Майка Помпео.

Обвинения в технологическом шпионаже и навязывании долгов другим странам спикер назвал многократно повторяемой ложью. «Америка так пытается всеми силами сохранить свое экономическое и научно-техническое доминирование. Тактика вора кричать "держи вора" обязательно провалится», — подытожил Гэн Шуан.