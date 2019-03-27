Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из Евросоюза, предложенное правительством Терезы Мэй. Против документа проголосовали 344 парламентария, за — 286, сообщает BBC News.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза.

Палата общин уже дважды отклоняла соглашение с ЕС, за которое выступает премьер Великобритании.

Глава Евросовета Дональд Туск уже объявил о решении провести 10 апреля внеочередное заседание органа.

В соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.