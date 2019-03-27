Поприветствовав супруг руководителей дипмиссий, аккредитованных в нашей стране, и выразив радость от встречи с ними, первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила их с праздником Новруз, пожелала крепкого здоровья, счастья, мира и спокойствия странам, которые они представляют.

"Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна. Веками на азербайджанской земле представители различных религий и наций жили в мире и дружбе. Эти сформировавшиеся тысячелетиями традиции толерантности и мультикультурализма и сегодня находят отражение в политике Азербайджанского государства и живут в сердце каждого азербайджанца. Я уверена, что вы почувствовали гостеприимство, тепло, искренность, человеколюбие наших людей. Надеюсь, и после того, как вы покинете нашу страну, Азербайджан будет жить в ваших сердцах приятными моментами, радостными воспоминаниями, и вы не забудете вновь посетить нашу страну", - отметила первый вице-президент.

Мехрибан Алиева отметила, что в 2019 году Азербайджане дан старт очень важным реформам как в экономической, так и социальной сфере. Все предпринимаемые сегодня шаги обеспечат будущее успешное развитие Азербайджана.

Также первый вице президент отметила увеличения количества зарубежных посольств: "Сегодня в Азербайджане действуют 65 диппредставительств, 13 международных организаций и 4 генконсульства. Азербайджан наладил сотрудничество с представляемыми вами странами на основе взаимных интересов и уважения, и эти связи развиваются. Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер".

В завершение Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность присутствующим за укрепление дружественных связей между странами, реализуемых в Азербайджане проектов в гуманитарной и социальной сферах.