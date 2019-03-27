Госдепартамент США подготовил новый пакет антироссийских санкций. Их должен одобрить Белый дом, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, речь идет о мерах в связи с отравлением в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В августе 2018 года Вашингтон обвинил Москву в использовании отравляющего вещества «Новичок» и ввел первый пакет санкций. В него входил запрет экспорта товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Ожидается, что второй пакет может включать запрет на банковское кредитование правительства РФ, кроме кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, понижение статуса двусторонних отношений, полный запрет на экспорт американских товаров и импорт в США, а также запрет на воздушное сообщение между странами.