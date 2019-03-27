Этим решением Новруз Зейналов признан потерпевшей стороной и выявлено, что его 53 480 манатов были путем мошенничества присвоены осужденными на основе фиктивного договора. Также было принято решение о наложении ареста на имущество Алекпера Бабаева, Германа Гусейнова и Сулеймана Алиева с тем, чтобы взыскать 53 480 манатов и выплатить их Новрузу Зейналову.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2013 года руководитель ООО "Кямран Б.А." Бабаев Алекпер Тофик оглу и Гусейнов Герман Исмаил оглу были осуждены по статьям 178.3.2, 213.2.2 308.2 и 313 УК Азербайджана.

Сообщается, что Зейналов Новруз Гафар оглу на основе договора от 13 августа 2008 года приобрел у ООО "Кямран Б.А." 50 кв.м нежилой площади (маркет) за 64 480 манатов, из которых 53 480 манатов выплатил частями, но 11 тысяч остались невыплаченными.

В сообщении суда, поступившем в haqqin.az, говорится, что некоторые СМИ опубликовали статью под названием «Олигарх и судья, объединившись, отбирают жилье у семьи шехида».

Впоследствии данная часть судебного решения была удалена на том основании, что со стороны Новруза Зейналова не было подано гражданского иска. После этого на основе вступившего в силу решения Ясамальского суда о лишении ООО "Кямран Б.А." полномочий Зейналов 2 ноября 2017 года предъявил к ООО иск о признании прав собственности и пользования на нежилое помещение в 50 кв.м.

Апелляционный суд, отменивший решение районного суда о признании данного иска, пришел к выводу, что договор, заключенный истцом, судебным решением признан фиктивным и не имеющей значения сделкой, а потому не создает никаких прав или обязательств для сторон.

В соответствии со статьей 82.4 Гражданско-процессуального кодекса, вступившее в законную силу решение суда является для суда обязательным при рассмотрении гражданских дел в части наличия или отсутствия события и в части степени отношения лица к событию.

Кассационный суд согласился с позицией Апелляционного суда и оставил своим решением от 28 марта 2019 года судебное постановление без изменений.

Оспариваемый договор относится не к квартире, а к нежилому помещению в 50 кв.м. Договор был подписан Новрузом Зейналовым в 2008 году. В деле нет никаких доказательств и документов в пользу принадлежности спорного объекта шехиду Санану Ахундову.

После гибели в апрельских боях 2016 года мужа дочери истца Наджибы - Санана Ахундова Новруз Зейналов заявил о том, что приобрел это помещение на средства погибшего зятя.

Все сообщения о том, что Санан Ахундов обратился в суд с иском и добился принятия судом решения о признаниии его прав собственности на это нежилое помещение, не соответствуют действительности. Такого иска и постановления суда не было. Все, о чем говорится в статье, не имеет правовой основы.

После судебного постановления Новруз Зейналов в 2017 году предъявил иск о передаче объекта в его собственность, заявив о приобретении данного объекта на средства погибшего зятя.

На имя Санана Ахундова договор не заключался, какая-либо квартира или нежилая площадь ему не продавалась.