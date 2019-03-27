Теперь Верховный суд обвиняет семью шехида официальное заявление
Верховный суд прокомментировал принятое судом решение об изъятии квартиры полковник-лейтенанта Санана Ахундова, погибшего в апрельских боях 2016 года.
В сообщении суда, поступившем в haqqin.az, говорится, что некоторые СМИ опубликовали статью под названием «Олигарх и судья, объединившись, отбирают жилье у семьи шехида».
Сообщается, что Зейналов Новруз Гафар оглу на основе договора от 13 августа 2008 года приобрел у ООО "Кямран Б.А." 50 кв.м нежилой площади (маркет) за 64 480 манатов, из которых 53 480 манатов выплатил частями, но 11 тысяч остались невыплаченными.
Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2013 года руководитель ООО "Кямран Б.А." Бабаев Алекпер Тофик оглу и Гусейнов Герман Исмаил оглу были осуждены по статьям 178.3.2, 213.2.2 308.2 и 313 УК Азербайджана.
Этим решением Новруз Зейналов признан потерпевшей стороной и выявлено, что его 53 480 манатов были путем мошенничества присвоены осужденными на основе фиктивного договора. Также было принято решение о наложении ареста на имущество Алекпера Бабаева, Германа Гусейнова и Сулеймана Алиева с тем, чтобы взыскать 53 480 манатов и выплатить их Новрузу Зейналову.
Впоследствии данная часть судебного решения была удалена на том основании, что со стороны Новруза Зейналова не было подано гражданского иска. После этого на основе вступившего в силу решения Ясамальского суда о лишении ООО "Кямран Б.А." полномочий Зейналов 2 ноября 2017 года предъявил к ООО иск о признании прав собственности и пользования на нежилое помещение в 50 кв.м.
Апелляционный суд, отменивший решение районного суда о признании данного иска, пришел к выводу, что договор, заключенный истцом, судебным решением признан фиктивным и не имеющей значения сделкой, а потому не создает никаких прав или обязательств для сторон.
В соответствии со статьей 82.4 Гражданско-процессуального кодекса, вступившее в законную силу решение суда является для суда обязательным при рассмотрении гражданских дел в части наличия или отсутствия события и в части степени отношения лица к событию.
Кассационный суд согласился с позицией Апелляционного суда и оставил своим решением от 28 марта 2019 года судебное постановление без изменений.
Оспариваемый договор относится не к квартире, а к нежилому помещению в 50 кв.м. Договор был подписан Новрузом Зейналовым в 2008 году. В деле нет никаких доказательств и документов в пользу принадлежности спорного объекта шехиду Санану Ахундову.
После гибели в апрельских боях 2016 года мужа дочери истца Наджибы - Санана Ахундова Новруз Зейналов заявил о том, что приобрел это помещение на средства погибшего зятя.
Все сообщения о том, что Санан Ахундов обратился в суд с иском и добился принятия судом решения о признаниии его прав собственности на это нежилое помещение, не соответствуют действительности. Такого иска и постановления суда не было. Все, о чем говорится в статье, не имеет правовой основы.
После судебного постановления Новруз Зейналов в 2017 году предъявил иск о передаче объекта в его собственность, заявив о приобретении данного объекта на средства погибшего зятя.
На имя Санана Ахундова договор не заключался, какая-либо квартира или нежилая площадь ему не продавалась.