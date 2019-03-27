Новые санкции США обвалили российский рубль

На фоне сообщений о новых антироссийских санкциях США российский рубль снова оказался под давлением. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, пишет Лента.ру.

За полчаса торгов курс доллара вырос на 65 копеек: с 65,005 рубля до 65,6625 рубля к 18:10 по мск. В настоящий момент валюта торгуется в районе 65,50 рубля за доллар.

Евро продемонстрировал аналогичную динамику, увеличившись с 73,01 до 73,6625 рубля.

Курс рубля не поддерживают даже высокие мировые цены на нефть. Майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 68,38 доллара за баррель.

Сегодня вечером стало известно, что Госдеп США согласовал с минфином новый пакет антироссийских санкций в связи с покушением на убийство Скрипалей в британском Солсбери. Один из источников утверждает, что новые санкции ударят по банковскому сектору России.