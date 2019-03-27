Посредники о встрече Алиева и Пашиняна: «Насыщенная и эффективная»

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), комментируя журналистам состоявшуюся сегодня в Вене встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвал ее «эффективной и насыщенной».



«Длительная, насыщенная и эффективная встреча. Надеемся, все это будет иметь продолжение», - сказал Висконти.



Отметим, что сегодня в Вене состоялась первая официальная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Вначале переговоры проводились в формате тет-а-тет, затем продолжились при участии глав МИД двух стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Заявлений для прессы по итогам встречи не было.